Beşiktaş’ta kalma kararı verdi

Beşiktaş’ta sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncu Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı ekipte kalmaya kararlı.

Kara Kartal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mustafa Pektemek’e, Mehmet Özdilek’in çalıştırdığı Erzurumspor talip olmuştu.

Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş Başkan Fikret Orman’dan istekte bulunan Özdilek olumlu geri dönüş almıştı. Ancak Mustafa Pektemek’in, sezon sonuna kadar Siyah-beyazlılar’la yola devam etme kararı alması sebebiyle transferin çıkmaza girdiği bildirildi.

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