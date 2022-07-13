Beşiktaş’ta kriz patlak verdi

19 yaşındaki genç stoper Serdar Saatçı’nın sözlerine yönelik Beşiktaş Kulübü’nden açıklama geldi.

Serdar Saatçı 39 derece ateşle maça çıkarılıp zorla mı oynatıldı? Avusturya kampından kovulan 19 yaşındaki stoperin ağzından yapılan açıklamalar Beşiktaş yönetimi tarafından yalanlandı.

Beşiktaş’ın altyapıdan yetişen 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Avusturya kampında hayatının şokunu yaşadı. Teknik direktör Valerien Ismael ile tartışan genç futbolcu sinirlerine hakim olamayınca olan oldu! Maçtan çıkartılan ve ağlaya ağlaya soyunma odasının yolunu tutan Serdar yönetim tarafından da kadro dışı bırakıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Hürriyet gazetesi konuyla ilgili Serdar Saatçı’nın ağzından yaptığı haberi gündeme getirdi. Bunu üzerine Beşiktaş bir açıklama daha yaparak iddiaları yalanladı.