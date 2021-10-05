Beşiktaş’ta Larin hareketliliği

Sergen Yalçın’lı Beşiktaş’ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle görüşmeler başladı.

2021-2022 sezonuna iddialı bir kadroyla giriş yapan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Yönetimin öncelik hedefi, sözleşmesi sona eren bazı isimlerle yeniden masaya oturmak.

Kanadalı forvet ile geçtiğimiz haftalarda Vodafone Park’ta biraraya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, olumlu sonuç alamamıştı. Sonrasında oyuncunun temsilcisiyle de temaslar devam etti.

Larin ile 3 yıllık yeni sözleşme yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, 1 milyon 600 bin euro maaşı olan golcü oyuncuya 1 milyon 750 bin euro önerdi.

Ancak 2,5 milyon euro talep eden Larin’in menajeri ile yapılan görüşmeler an itibariyle tıkanmış durumda.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden biraraya gelmesi bekleniyor. Ayrıca sezon sonu sözleşmesi biten Domagoj Vida ile de masaya oturulması bekleniyor.

Hırvat futbolcuya yaklaşık 1,5 milyon euro maaşla yeni sözleşme önerecek olan yönetim, Vida ile anlaşma sağlanması durumunda sezon bitmeden sözleşme yenileyecek.