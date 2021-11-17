Beşiktaş’ta N’Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş’ta teknik heyetle problem yaşayan Fabrice N’Sakala idmana çıkmayınca yönetim golcü oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Beşiktaş ‘ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş’ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz’la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N’Sakala, yapılan idmana çıkmadı.

N’Sakala, Rıdvan ve Umut ile girdiği forma rekabetinde kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürüyordu.

Beşiktaş’ta idmana çıkmayan N’Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N’Sakala’yla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.