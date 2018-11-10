Beşiktaş’ta o isim kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Sompo Japan’de oyuncuların paralarını alamamaları krizinin ardından bir şok daha yaşandı.
Beşiktaş Sompo Japan’de takımın önemli isimlerinden Joe Alexander kadro dışı bırakıldı. Alexander, takımın Bologna maçı sonrası koç Dusko Ivanovic’in üzerine yürüyüp, fiziksel müdahalede bulundu.
Alexander, 7 Kasım Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bologna maçı sonrası koridorda koç Dusko Ivanovic’in arkasından gidip koridorda tecrübeli çalıştırının kolundan çekip saldırmaya çalıştı.
Joe Alexander, bu olay sonrası yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Karar teknik ekibe ve oyuncuya bildirildi.
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