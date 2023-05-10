Son dönem oynadığı maçlardan galip ayrılan Beşiktaş’ta Redmond’un takımdan ayrılma iddiası endişeye yol açtı.

Beşiktaş’ta Redmond paniği başladı. Burnley’in teklifinin yanı sıra Redmond’un eşi de İngiltere’ye dönmek için yıldız oyuncuya baskı yapıyor.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in takımın başına geçmesi sonrası performansı artan Nathan Redmond ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar’ın 1 yıllığına kadrosuna kattığı Redmond için İngiltere Premier Ligi’ne yükselen Burnley de oldukça ısrarcı. Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş’in performansından çok memnun olduğu yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin de Redmond’a aklını çelecek bir kontrat teklif ettiği belirtildi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun eşi, hamile ve çocuğunu İngiltere’de doğurmak istiyor. Eşinin Redmond’a sürekli İngiltere’ye dönmek için baskı yaptığı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig’de 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 5 de asiste imza attı. Redmond, Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 1 gol, 1 asistle 2 gole katkıda bulundu. Piyasa değeri 9.5 milyon euro olan Nathan Redmond, Southampton, Norwich City ve Birmingham City gibi takımların formasını giydi. Premier Lig’de 264 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 28 gol, 26 asiste imza attı.