Beşiktaş’ta Rıdvan’ın yerine gelecek isim belli oldu

Beşiktaş’ta 6,5 milyon avro karşılığında Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın yerine Tayfur Bingöl gelecek.

Beşiktaş’ta uzun süredir Rıdvan Yılmaz’ın takımda kalıp kalmayacağı belli olamamıştı. Genç sol bek bu defa 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya ekibi Rangers’ın yolunu tuttu. Siyah beyazlılar transferi KAP açıklamasıyla duyurdu. Rıdvan kısa süre önce Eintracht Frankfurt’la el sıkışmış ama kulüplerin bonservis bedelinin ödemelerinde anlaşamaması sebebiyle Almanya biletini iptal etmek zorunda kalmıştı. Rangers ise zorluk çıkarmadı. Üstelik Beşiktaş’ın sonraki satıştan yüzde 20’lik pay isteğini de kabul etti.

ALANYA İLE BOYD TAKASI

Rıdvan’ın, Frankfurt’a gitmek üzere olduğu günlerde sol bek için Alanyaspor’dan Tayfur Bingöl’le görüşülmüştü. Yapılan görüşmede anlaşma sağlanmış ancak Rıdvan’ın yuvada kalması sonrası transfer rafa kalkmıştı. Rangers transferi kesinleşince yine Tayfur’un kapısı çalındı. Başarılı sol bekle anlaşıldı, Alanyaspor’a da 2 milyon avronun yanı sıra Tyler Boyd önerildi. Alanyaspor’un teklifi kabul ettiği ve Rıdvan Yılmaz’ın resmî imzayı atmasının beklendiği öğrenildi.

ESKİSİNDEN DAHA İYİ

Beşiktaş’taki üçüncü dönemine başlayan Cenk Tosun’un performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in yardımcıları, tecrübeli futbolcunun hazırlık maçlarındaki performansına göre analizini çıkardı. Yıldız oyuncunun fizik olarak çok kuvvetli olduğu rapor edildi. Koşu istatistiklerinde şu ana kadar forvetler arasında en iyi isim olarak dikkat çekti. Son üç hazırlık maçında da 45’er dakika görev alan ve Mainz karşısında fileleri havalandıran Cenk Tosun’un yedi şutundan beşi kaleyi bulmuştu. Ismael’in yardımcılarının, 30 yaşındaki golcünün Beşiktaş’taki en iyi sezonunu geçirebileceğini söylediği öğrenildi.

KRAL OLMAK İSTİYORUM

Beşiktaş’ın yeni santraforu Weghorst TRT Spor’a çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş’a gelmesinde taraftarın ilgisinin büyük payı olduğunu söyleyen futbolcu, “Öyle bir tezahüratları var ki Timo Werner’e maçı terk ettirmişler. Desibel rekoru kırmışlar” derken, “Her şeyimi vereceğim. Savaşacağım, tutkulu oynayacağım. Şampiyonluk kazanmak istiyorum, tabii ki Türkiye Kupası da var. Çok gol atmak, gol kralı olmak istiyorum” sözlerini kullandı. Weghorst, Ghezzal ile çok iyi anlaştıklarını ve verimli olacaklarını söylerken, çift 9’lu sistemi iyi uygulamaları gerektiğini ilave etti.