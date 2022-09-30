Beşiktaş’ta sakatlık şoku

Derbi heyecanı başladı. Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibe kötü haber geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Siyah beyazlılarda zorlu mücadele öncesi N’Koudou şoku yaşandı. Yıldız isim, Kamerun Milli Takım’ında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu derbi öncesi siyah beyazlılarda şok bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş’ta milli takımdan sakat dönen Kevin N’Koudou Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Yıldız ismin arka adalesinden sakatlık yaşadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi.