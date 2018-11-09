Beşiktaş’ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş’ın dün akşam Genk ile oynadığı maçta sakatlanan Jeremain Lens’in arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Genk mücadelesinin başlarında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jeremain Lens’in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır.”

HABERTURK