Beşiktaş’ta Şenol Güneş sesleri

Beşiktaş’ta başarılı teknik adam Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş’in ismi anılmaya başlandı.

Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.

Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılar’da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.

2,5 yıllık sözleşme imzalanacak

NTV Spor’un iddiasına göre; 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştı. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

Şenol Güneş: “Bir şey olursa öğrenirsiniz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şenol Güneş; “Beşiktaş’tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz.” ifadelerinde bulundu.

Sergen Yalçın: “Ben Beşiktaş’ın evladıyım”

Teklif alıp almadığı sorulan Sergen Yalçın ise “Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş’ın başında bir teknik direktör varken bu konularla ilgili konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş’ın evladıyım. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş’ın başarılı olmasıdır” dedi.

Rıza Çalımbay: “Adımızın gündeme gelmesi normal”

Adaylar arasında olduğu öne sürülen Rıza Çalımbay, “Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Orada bir teknik direktör varsa ve net şekilde bırakmamışsa, konuşmak doğru bir şey değil. Adımızın gündeme gelmesi normal.” şeklinde konuştu.

İlhan Palut, Mircea Lucescu ve Steven Gerard da listede

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları arasında, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş’in isimleri öne çıkarken; İlhan Palut, Mircea Lucescu ve Steven Gerard’ın da adaylar arasında olduğu öğrenildi.