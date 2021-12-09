Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la yollar ayrılıyor

Son dönem düşüşe geçen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı açıklandı.
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor. Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp son kararını verecek.
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona eriyor. Bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmeyen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını verecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etmeye hazırlanıyor. Saat 12’de Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini bırakmaya hazırlanıyor. Görüşmede Yalçın’ın istifasını Başkan Çebi’ye sunması bekleniyor.
Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.