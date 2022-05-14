Beşiktaş’ta şok sakatlık

Süper Lig’in 37. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Beşiktaş’ta kaleci Ersin Destanoğlu antrenmanda sakatlandı. Milli kaleci ve Pjanic İzmir’e götürülmüyor.

“Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”