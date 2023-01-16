Beşiktaş’tan 2,5 milyon euroluk teklif

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i transfer etmek için Konyaspor'a 2,5 milyon Euro teklif etti.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş Kulübü, Amir Hadziahmetovic’i transfer etmek için Konyaspor’a 2,5 milyon Euro teklif etti.

süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Aboubakar’dan gelecek haberi bekleyen siyah beyazlılar, Konyaspor’dan Hadziahmetovic için de resmi teklifte bulundu.

Kartal, orta saha oyuncusu için Konyaspor’a 2.5 milyon Euro önerdi. Konyaspor, Beşiktaş’ın Amir Hadziahmetovic için yaptığı teklifi kabul etmedi.

Amir Hadziahmetovic’in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.