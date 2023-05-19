Beşiktaş’tan Cenk Tosun ile yeni sözleşme

Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun ile sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü, son dönem oynadığı futbolla göz dolduran deneyimli oyuncu Cenk Tosun ile sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş, yıldız golcüsü Cenk Tosun ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Tosun’un sözleşmesinin 3 yıllık olacağı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık kontrata imza atacak.

Bu sezon 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performasn gösteren Cenk’in, gelecek sezonu kapsayan 1 yıllık opsiyonu geçerli hale gelmişti.

TRANSFER SERÜVENİ

2014-2015 sezonu öncesi Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon euro karşılığında Everton’a imza attı.

2020-2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak siyah beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş’a transfer oldu.

Siyah beyazlı takım ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol att; 18 asist yaptı.

Beşiktaş’ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.