Beşiktaş’tan Dele Alli kararı

Beşiktaş’ta hareket başladı. Siyah-beyazlı ekip, Everton’dan kiralanan Dele Alli için belirlenen satın alma opsiyonunu kullanacak.

eşıktaş yönetiminin yazın transferi esnasında opsiyonu için uzun pazarlık yaptığı ve sezon sonuna göre devre arası için bonservisini 2 milyon euro daha düşük tuttuğu Dele Alli, beklentileri karşılayamadı.

İngiliz futbolcunun ocak ayında 6 milyon euro, sezon sonu 8 milyon euro olan opsiyonunun devre arasında kullanılması düşünülmüyor. Sezon sonuna kadar değişim gösterip, performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Siyah-beyazlı forma ile 7 Süper Lig, bir de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Dele Alli her iki kulvarda da birer gol atabildi.