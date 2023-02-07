Beşiktaş’tan depremzedelere yardım

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası kulüpler harekete geçti.

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park’ta kurulan yardım toplama alanına sabahın erken saatlerinden itibaren yardım malzemelerini getirirken, Beşiktaş Kulübü de personelleriyle organizasyona destek oldu.

Kartal Yuvası Mağazaları’nın depolarındaki kışlık ürünler de deprem bölgesi için hazırlanırken, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Barış Dillioğlu da yardım toplanması sırasında görev aldı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de yardım alanını ziyaret etti. Çebi, Türk milletinin gerektiğinde tek yumruk olmayı becerdiğini söyledi.

“Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir süreç. El ele verip bunun altından kalkacağız Allah’ın izniyle. Burası bir spor kulübü ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Bunu da gösterdiler. Rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ve diğer hepsine candan teşekkür ediyorum. Sahadaki rekabetin dışında böyle bir durumda el ele tutuşup halkımızın yardımlarına aracı olabilmek de bizim için mutluluk kaynağı oldu bu acının içinde. Beşiktaşlı kardeşlerimiz malzemelerini buraya getirebilirler, karşıda oturanlar Fenerbahçe Stadı’na götürebilirler. Onlar bize getirebilirler. Bu acının içinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu bütün dünyaya güzel bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı gerektiği zaman tek yumruk olmayı her zaman becerecektir. İnşallah yaralarımız çok çabuk sarılır ve kayıplarımız da son bulur diye temenni ediyorum.”

Beşiktaş taraftarları ayrıca, Vodafone Park’ta Kızılay tarafından kan vermek amacıyla kurulan tırda kan da verdiler.