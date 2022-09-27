Beşiktaş’tan derbi öncesi prim kararı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak derbi heyecan yarattı. Beşiktaş, kritik mücadele öncesi futbolculara prim vermeye hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye odaklanan Beşiktaş’ta kazan-kazan dönemi yeniden başladı. Yönetim, derbi maçın kazanılması halinde futbolculara prim vermeyi planlıyor.

Sergen Yalçın ile şampiyon olunan sezonda yapılan ödeme planı için Başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı görüşme yaptı. Görüşmede teknik direktör Valerien Ismael de yer aldı.

Sözcü’nün haberine göre ödeme yöntemiyle ilgili olarak yakın zamanda rota oluşturulacak. Fenerbahçe derbisinde alınacak galibiyetle futbolculara ek ödeme yapılacak. Söz konusu kararın futbolcuların motivasyonuna pozitif etki edeceği düşünülüyor.