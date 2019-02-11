Beşiktaş’tan flaş Atiba kararı

Beşiktaş’ta son 2 maçta sergilediği futbolla göz dolduran başarılı oyuncu Atiba için siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.
Medel’i sürpriz biçimde yedeğe çeken Teknik Direktör Şenol Güneş’in antrenmanlardaki çalışkanlığı nedeniyle 36 yaşındaki oyuncuyu ilk 11’e monte ettiği belirlendi.
Siyah-beyazlıların, Atiba’nın sözleşmesini uzatmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Atiba’nın boşluğunu dolduracak oyuncu bulmakta zorlanan yönetimin, başarılı performansını sürdürmesi durumunda tecrübeli oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
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