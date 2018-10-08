Beşiktaş’tan flaş karar

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Fikret Orman’ın yarın saat 14.30’da Vodafone Park’ta toplantı düzenleyecek.

Orman’ın özellikle dün U21 takımının Konyaspor’la oynanan maçın ardından maruz kaldığı saldırı ve hakem hatalarıyla ilgili konuşması bekleniyor. Yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Fikret Orman, 9 Ekim Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Başkanımız Fikret Orman’ın basın toplantısı Vodafone Park’ta bulunan basın toplantı odasında 9 Ekim Salı günü saat 14.30’da gerçekleştirilecektir.”

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