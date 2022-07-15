Flaş N’Sakala kararı

Tecrübeli oyuncu N'Sakala ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Beşiktaş ile yolları ayrılan başarılı oyuncu Fabrice N’Sakala ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

beşiktaş’ın eski oyuncularından Fabrice N’Sakala, Fransa’ya dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, Fransız ekibi Ajaccio tarafından deneniyor.

MadeInFOOT’un haberine göre N’Sakala, Ajaccio ile deneme antrenmanlarına çıkıyor. Kasım 2021’den bu yana resmî maça çıkmayan N’Sakala’nın performansından memnun olunması durumunda Fransız ekibiyle sözleşme imzalayacağı belirtilmekte.

2013’te altyapısından yetiştiği Troyes’dan Anderlecht’e transfer olarak Fransa’dan ayrılan tecrübeli oyuncu, sonrasında Süper Lig’de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giymişti.