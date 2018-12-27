Beşiktaş’tan flaş Şenol Güneş kararı

Beşiktaş Kulübü, teknik adam Şenol Güneş konusunda kararını verdi.

Alınan başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme yenileneceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş’e yeni sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.”

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