Beşiktaş’tan flaş Şenol Güneş kararı

Alınan başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme yenileneceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada teknik direktör Şenol Güneş’e yeni sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.”

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