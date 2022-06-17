Beşiktaş’tan flaş teklif

Beşiktaş’ta gelecek sezon için hazırlıklar başladı. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncu Kazımcan Karataş’a teklif götürdü.

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun tamamlanmasının ardından gözlere transfere çevrildi. Transfer dönemi yaklaşırken en güncel transfer haberlerini sizler için derledik.

Beşiktaş’ın 1 numaralı santrfor adayı Wout Weghorst düşünmek için zaman istedi. 29 yaşındaki Hollandalı yıldızın; ailesi, milli takım ve Almanya’dan gelen teklifler nedeniyle kafası karışık.

Trabzonspor’da yıldız yağmuru devam edecek. Bordo-Mavililer, yerli operasyonunda rakiplerinin de gözdesi olan Umut Bozok’la her konuda anlaştı. Oyuncu imza için İstanbul’a davet edildi. Bordo-Mavililer, bir aksilik olmazsa Umut’u da yarın açıklayacak.

İngiltere Premier Lig’e yükselen Nottingham Forest, Beşiktaş ‘ta geçen sezon beklentilerin altında kalan Cyle Larin’e talip olmuştu.

Fakat Kanadalı yıldız ile yapılan görüşmelerde maddi konularda orta yol bulunamadığı öğrenildi.

27 yaşındaki oyuncunun böylece İngiltere’ye transferi rafa kalkmış oldu.

Sacha Boey ile yollarını ayıracak olan Cim Bom, rotasını Kayserispor’a çevirmişti. Geçen sezon başarılı bir sezon geçiren yıldız sağ bek Onur Bulut, Aslan’ın gündemine gelmişti.

Sol bek için alternatif arayan Beşiktaş, Kazımcan Karataş’ı gözüne kestirdi. Altay’ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen 20 yaşındaki savunmacı ile görüşmeler sürüyor.

Watford ile Premier Lig’den düşen Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, menajerler tarafından Fenerbahçe’ye önerildi.