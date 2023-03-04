Beşiktaş’tan İtalya’ya sürpriz teklif

Süper Lig’de şampiyonluğa kilitlenen Beşiktaş, İtalyan ekipleri Monza ve Udinese’ye teklif götürdü.

İtalyan ekipleri Monza ve Udinese’nin, Beşiktaş’ın Fransız sağ beki Valentian Rosier’e talip olduğu ancak siyah-beyazlı ekibin bu teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.

ara transfer döneminde İtalyan ekibi Monza, Valentin Rosier’e karşılık Beşiktaş’a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Udinese de siyahbeyazlılarla masaya oturdu. Ancak Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda teklifleri reddederek Fransız yıldızla “Devam” dedi.

BEŞİKTAŞ TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Aynı zamanda sağ beke Onur Bulut takviyesi yaparak önlemi ihmal etmedi. Kartal, yaz transfer dönemi için ise Valentin Rosier için gelecek tekliflere kapısını açma kararı aldı.

FRANSIZLAR HENÜZ RESMİ ADIM ATMADI

4 milyon 800 bin Euro’ya Sporting’den transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu için Serie A ekipleri Monza ve Udinese’nin takiplerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca Fransa’dan da Lyon ve Lorient’in, Rosier’i transfer listesine dahil ettiği ancak henüz resmi bir adım atmadığı gelen bilgiler arasında.

BEKLENEN RAKAM 5 MİLYON EURO ÜZERİ

Beşiktaş yönetimi de oyuncuya 5 büyük ligden ilginin olduğunu doğrularken, 5 milyon Euro üzeri bir teklifte ancak masaya oturabileceklerini belirtti.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Ghezzal’ın yokluğunda geçmişteki performansından uzak bir görüntü sergileyen Valentin Rosier, bu sezon, 22 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların hepsine 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, 1844 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle oynadı.