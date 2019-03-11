Beşiktaş’tan Karius iddialarına yanıt

Beşiktaş Kulübü, Alman kaleci Loris Karius ile ilgili Konyaspor maçının ikinci yarısında sahaya çıkmak istemediğine dair iddiaları yalanladı.

Beşiktaş’ın açıklaması:

Kalecimiz Loris Karius’un A. Konyaspor maçının devre arasında ikinci yarıya çıkmak istemediği, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş tarafından ikna edilerek oyuna devam ettiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Loris Karius’un böyle bir tavrı olmadığı gibi çıkan haberlerin de gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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