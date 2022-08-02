Beşiktaş’tan Mirsad Türkcan kararı

Beşiktaş Kulübü, Emirhan’ın menajeri Mirsad Türkcan ile ilgili önemli bir karara imza attı.

Ocak ayında yönetim, Emirhan’ın menajeri Mirsad Türkcan’ı 5 yıllık teklifle masaya davet etti. ‘Ya 4.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olur ya da bedava gider’ şartı bugünkü sonun da başlangıcı oldu.

Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan’ın sürpriz şekilde İtalyan ekibi Torino’ya transferi, camiada büyük şaşkınlık ve rahatsızlığa neden oldu. Henüz 18 yaşında olmasına ve öz kaynaktan yetişmesine rağmen sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro’luk madde ile ayrılması tartışmaları beraberinde getirdi. İşte yaşananlar: Geçtiğimiz ocak ayında Katar’da Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde ilk kez sahaya çıkan Emirhan İlkhan geleceğe yönelik ışık vermişti. Beşiktaş yönetimi de Katar dönüşü genç orta saha için menajer Mirsad Türkcan’la masaya oturup 5 yıllık sözleşme imzalamak istedi ancak bir maça çıkmış olmasına rağmen isteklerin bir anda yükseltilmesi sonrası anlaşma sağlanamadı.

OYUNCU KONUYA HİÇ DAHİL OLMADI

Geride kalan sezonda 11 lig maçında 632 dakika süre alıp 1 de gol atarken, Emirhan İlkhan ile ilgili yeni sezonda beklentiler büyüktü. Oyuncu ve menajeri yeniden masaya davet edildi. Türkcan, “Ya 4.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olur ya da gelecek sezon bedavaya gider” şartını koştu. Emirhan işi tamamen menajerine bırakarak konulara dahil olmadı. Ne sözleşme yenileme ne de Torino sürecinde Beşiktaş’ın elini rahatlatacak bir hamlede bulunmadı. Beşiktaş yönetimi tartışmalı geçen toplantıda oyuncu tarafının bu isteğini kabul etti.

ANTRENMAN BAHANESIYLE SIRBISTAN’A

4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bir sonraki sezon 8.5 milyon Euro’ya çıkacaktı. Ancak menajeri Mirsad Türkcan’ın planı tıkır tıkır işledi. Haziran ayında oyuncusunu özel antrenörlerle çalışma bahanesiyle Sırbistan’a götüren Türkcan, arka planda uzun süredir Torino ile transfer görüşmeleri yapıyordu. Gelecek sezonu beklemeden bu işi bitirmek isteyen Türkcan, Beşiktaş’ı 1 yıllık kontratı kalması üzerinden sıkıştırıp serbest kalma maddesini sözleşmeye istediği şartlarda koydurarak iki taraftan da planladığını kopardı ve oyuncunun Torino’ya transferini tamamladı.

ÇEBİ: MEYDANI BOŞ BULDU

BEŞIKTAŞ yönetimi, yaşanan bu süreç nedeniyle menajer Mirsad Türkcan ile hiçbir şekilde çalışmama kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, tepkisini “Meydanı boş buldu” diye gösterirken altyapıdaki oyunculardan da ilgili menajerle ilgili direktif verilerek kendisiyle çalışılmaması istendi. Bu arada Türkcan’ın Beşiktaş’a getirdiği futbolcular arasında Kevin-Prince Boateng, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Mert Günok gibi isimler de yer alıyor.