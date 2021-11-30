Beşiktaş’tan N’Sakala açıklaması

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala ile ilgili gelişme yaşandı.

Teknik adam Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Fabrice N’Sakala ile ilgili harekete geçti.

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Fabrice N’Sakala ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın’ın görüşmesinden ‘yola devam’ kararı çıkarken, takımı düzlüğe çıkarmanın hesapları yapılıyor. Kadro dışı kararlarından uzak durmayı tercih edecek olan Sergen Yalçın’ın, N’Sakala’nın da affını gündeme getireceği iddia edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımın sadece iki maçlık seriye ihtiyacı olduğunu, bunu başarmaları halinde arzuladıkları futbolu sergileyebileceklerini ve takımın rayına oturacağını söyledi.

Türkiye’nin haberine göre; Sergen Yalçın kadro dışı kararlarından uzak duruyor. Şu anda oyunculara ceza vermenin mental anlamda dağılan takımı daha da olumsuz etkileyebileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, bir süredir kadro dışı olan N’Sakala’nın da affını gündeme getirecek.