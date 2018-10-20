Beşiktaş’tan Ozan Tufan’a teklif

Fenerbahçe yaşadığı sorunlar nedeniyle formadan uzak kalan Ozan Tufan’a Beşiktaş’ın takas teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre siyah-beyazlı kulübün, Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar’dan birini istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan’ı önerdi.

Ancak bu teklifi sarı-lacivertli yönetim kabul etmedi.

Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı.