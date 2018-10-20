Beşiktaş’tan Ozan Tufan’a teklif

Fenerbahli oyuncu Ozan Tufan'a Beşiktaş'ın takas teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yaşadığı sorunlar nedeniyle formadan uzak kalan Ozan Tufan’a Beşiktaş’ın takas teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre siyah-beyazlı kulübün, Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar’dan birini istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan’ı önerdi.

Ancak bu teklifi sarı-lacivertli yönetim kabul etmedi.

Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı.

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