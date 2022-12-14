Beşiktaş’tan özel talep

Beşiktaş, Fas Milli Takımı'nın yıldızı Saiss ile ilgili talepte bulundu.

Beşiktaş, Dünya Kupası’nda büyük başarı elde eden Fas Milli Takımı’nın yıldızı Saiss ile ilgili talepte bulundu.

Portekiz maçında sakatlanarak oyundan alınan Saiss için Beşiktaş, Fas’tan Fransa maçında oyuncularının oynatılmamasını talep etti.

Fas Milli Takımı’nda sakatlanan Romain Saiss, Beşiktaşlı yetkililerle ile yaptığı görüşmede ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig’de maç kaçırmayacağını aktardı.

TRT Spor’un haberine göre; Beşiktaş, Romain Saiss için Fas’a Fransa maçı için özel bir talapte de bulundu.

Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde hafif yırtık olan Saiss’le konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas milli takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde istekte bulundu.

Saiss, Fas’ın Portekiz ile oynadığı mücadelede Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında 57. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.