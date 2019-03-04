Beşiktaş’tan Quaresma’ya uyarı

Uzun zamandır Beşiktaş’ta forma giyen ve son dönem performansında düşüş yaşanan Quaresma’ya yönetimden uyarı geldi.

Devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak Beşiktaş’ta kalan Ricardo Quaresma, bu çalkantılı dönemin ardından geri dönüşünde şu ana kadar bekleneni veremedi. Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayan Quaresma’nın, eski futbolundan çok uzak olması, dikkatlerden kaçmadı. Teknik ekibin ise Portekizli yıldıza, bir an önce toparlanması konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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