Beşiktaş’tan resmi teklif

Süper Lig’de bu yıl aradığını bulamayan Beşiktaş’ın Evkur Yeni Malatyaspor’da top koşturan oyuncu Sadık Çiftpınar’a teklif sunacağı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı takımda 4 sezondur forma giyen ve Süper Lig performansıyla dikkatleri çeken defans oyuncusu Sadık’a Beşiktaş’ın talip olduğu belirtiliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda çalışma başlatan siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşına girmeye hazırlanan futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

E. Yeni Malatyaspor’da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken Sadık için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor. Son 4 sezondur E. Yeni Malatyaspor’da forma giyen Sadık, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev yaptı.Tecrübeli futbolcunun da ikinci yarıda İstanbul takımında görev yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray altyapısından yetişen başarılı oyuncuyla Trabzonspor’un da ilgilendiği iddialar arasında.

ŞAMPİY10