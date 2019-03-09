Beşiktaş’tan Sergen Yalçın’a teklif

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme yapacak.

Teknik adam Şenol Güneş’in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi sonrası siyah-beyazlı ekip teknik direktör arayışı içine girdi.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş A Milli Takım’ın başına geçmesiyle Başkan Fikret Orman ve ekibi takımı emanet edeceği ismi büyük ölçüde belirledi. Bu doğrultuda yapılan görüşmeler neticesinde sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar da büyük bir merak içindeyken sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş’ın teknik direktör adayları ve resmi görüşme yapılan o isim…

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını geçtiğimiz hafta ayıran Mehmet Özdilek kulislerde konuşulan isimlerden…

Beşiktaş’ta adaylardan biri ise “Feda” döneminin hocası olan ve Bursaspor’la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Samet Aybaba. Tecrübeli teknik adamla ilgili net bir şey henüz yok.

Rıza Çalımbay da Beşiktaş yönetiminde yer alan isimlerin çoğunun istediği bir teknik direktör. Ancak Çalımbay ile resmi bir temas kurulmadı.

Alanyaspor’u düşme hattından alıp orta sıralara taşıyan Sergen Yalçın da en güçlü adaylardan. Bu konudaki sessizliğini koruyan Sergen Yalçın’ın gelecek teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sergen Yalçın, çalıştırdığı takımlarda 107 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 33 beraberlik ve 37 yenilgi elde etti.

Sabah’ın haberine göre; Beşiktaş, 3-4 teknik adamla resmi temas kurdu. Listenin başında ise Bayern Münih’i çalıştıran Niko Kovac yer alıyor.

Geçen sezon Eintracht Frankfurt’ta elde ettiği önemli başarı sonrası Bayern Münih’in başına geçen Kovac, burada bekleneni veremedi. Hırvat hocanın Alman devindeki kaderi ise takımın alacağı sonuçlara endeksli. Diğer adaylar ise şöyle…

Bu isimlerin dışında şu anda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Guti Herhandez de yönetimden teklif bekliyor.

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