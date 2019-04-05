Beşiktaş’tan Süleyman Seba mesajı

Beşiktaş Kulübü, efsane başkan Süleyman Seba ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde “Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı 93. yaş gününde saygıyla anıyoruz” başlığıyla yer alan paylaşımda, “5 Nisan 1926 yılında Hendek’te dünyaya gelen, Beşiktaşımıza hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar boyunca hizmet eden, sayısız başarıya imzasını atan, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba’yı 93. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabında ise “İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin” başlığıyla bir video paylaşıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar başkanlık yapan Seba, 13 Ağustos 2014’te vefat etmişti.

TRT