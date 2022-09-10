Beşiktaş’tan Tahkim’e tepki

Beşiktaş'tan tecrübeli oyuncuya verilen ceza ile ilgili tepki yükeldi.

Beşiktaş, ikinci başkan Engin Baltacı ve Josef de Souza bugün Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenlendi.

Ankaragücü maçının bitmesinin ardından sahaya atlayan taraftara müdahalede bulunan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza’ya 1 maç ceza verildi. Son kararla birlikte Souza, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Tahkim Kurulu’nun Josef de Souza’nın cezasını onamasının ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

Siya beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “İkinci Başkanımız Engin Baltacı ile futbolcumuz Josef de Souza, yarın (10 Eylül) saat 13.30’da Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaklardır. Taraftarlarımız ile kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri kullanıldı.