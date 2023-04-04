Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru

Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş’ı ümitlendirdi. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA atağı için resmen düğmeye bastı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş zirve yarışında iddiasını güçlendirdi. Siyah-beyazlılar derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye basarak UEFA’ya çıkarma yaptı. İşte ayrıntılar…

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor derinden etkilenmiş ve ligden çekilme kararı almışlardı. Bunun üzerine TFF’nin konuyla ilgili alacağı karar büyük merak konusu olmuştu. Büyükekşi başkanlığında toplanan TFF yetkilileri ligin ilk yarısında oynanan maçların tescil edilmesine ve ligin 2. yarısında oynanacak maçların da hükmen galibiyet olarak sayılması kararı alındı.

BİRKAÇ KULÜPTEN İTİRAZ

Bu karara başta Beşiktaş olmak üzere tepki gösteren kulüpler oldu. Özellikle futbol dünyasında bu konuda ortak bir fikir birliği oluşmadı. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği bu konuyu görüşmek üzere bir araya gelmiş ve fikirlerini TFF’ye beyan etmişlerdi. Konuyla alakalı Ahmet Nur Çebi’nin de verilen kararın yanlış olduğuna dair oldukça sert açıklamaları vardı.