Besim Bora Baş, Eşyalarını Halatla Taşıdı

YENİ TAŞINMA YÖNTEMİ

Bursa’da üniversite eğitimini tamamlayan 26 yaşındaki Besim Bora Baş, memleketi Karaman’a dönüş hazırlığı yaparken ilginç bir taşınma yöntemi geliştirdi. Dağcılıkla uğraşan Baş, kapıdan geçmeyen eşyalarını taşımanın yolunu bularak 3’üncü kattan kamyonete indirdi. Bu sırada evine halat üzerinde gitar çalıp şarkı söyleyerek veda etti.

DAĞCILIK EĞİTİMİ DE VARDI

Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü’nden mezun olan Besim Bora Baş, taşınma hazırlıklarını başlattıktan sonra, 3 katlı bir binanın 3’üncü katında oturduğu dairesindeki eşyalarını taşımak için sıradışı bir yöntemden faydalandı. Kapıdan dışarı çıkmayan eşyaların balkondan indirilmesi gerektiğini düşünen Baş, dağcılık alanındaki eğitiminden yararlandı. Balkon ile kapının önünde bekleyen kamyonet arasında özel bir düzenek kuran Baş, dinamik ip kullanarak eşyalarını kamyonetin kasasına taşıdı.

ŞARKIYLA VEDA

Besim Bora Baş, eşyalarını taşıdığı yöntemle kendisi de aşağıya indi. Emniyet kemerini takarak gitar çalan Baş, hem şarkı söyleyip hem de 3’üncü kattan aşağıya inerek öğrencilik yıllarını geçirdiği eve veda etti. O sırada komşuları da bu ilginç anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

HEYECAN VERİCİ BİR VEDA

Baş, İznik’e ve komşularına veda etmek için sıra dışı bir yol seçtiğini belirtti. “Dağcılıkla ilgileniyoruz ve ipli erişim teknikeriyim” diyen Baş, “Uluslararası bir sertifikaya sahibim. Yatakların kapıdan geçmeyeceğini bildiğimiz için halat sistemi kurup, aşağıya indirdik. Araca o şekilde yükledik. Ara ara balkonda müzik yapıyordum, veda etmek adına ful body kemerimi giydim ve halatla aşağı iniş yaptım. Tam orta noktada mahalleye bir şarkı söyledim. Büyük ihtimalle daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı. Tepkileri güzeldi, video kaydı alanlar oldu, alkış tutanlar oldu. Komşularımızdan gözleri dolanlar oldu, bu da bana güzel hissettirdi. Bizim için de güzel bir heyecandı” ifadelerini kullandı.