Beşinci Haftada 8 Maç Gerçekleşti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 5. haftası kapsamında toplamda 8 mücadele sahne aldı. A Milli Futbol Takımı, grup aşamasının ilk karşılaşmalarını gerçekleştirdiği E Grubu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun (2) attığı goller sayesinde ay yıldızlılar, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Gürcistan’ın gollerini ise Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Gruptaki diğer bir müsabakada İspanya, Bulgaristan’ı konuk etti. İspanyol ekibi, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino’nun attığı gollerle rakibini 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Elemelerdeki bu sonuçlar, A Grubu, E Grubu, G Grubu ve J Grubu’nda yer alan takımların puan durumunu etkileyen önemli karşılaşmalar oldu. Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta geride kaldı.

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçı bir gün öne almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu talep, Şampiyonlar Ligi öncesinde yapıldı.

