Beşir Derneği, Kurban Bağışı Bedelini Belirledi

BEŞİR DERNEĞİ KURBAN BAĞIŞI HİSSE BEDELİNİ BELİRLEDİ

Beşir Derneği, yurt dışında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacak kurban bağışı hisse bedelini 5 bin lira olarak belirliyor. Dernekten gelen açıklamaya göre, geçmiş yıllarda yapılan kurban organizasyonları ile 4 milyondan fazla aileye ulaşan Beşir Derneği, bu Kurban Bayramı’nda da Afrika, Asya ve Orta Doğu’nun en zor bölgelerindeki muhtaç insanlara kurban bağışlarını ulaştırmayı hedefliyor. Kurban kesimleri, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetimiyle ve yerel yetkililerin denetiminde, İslami usullere uygun bir biçimde yapılacak. Bağışlanan kurban etleri, yetimhaneler ve medreseler gibi gerçek ihtiyaç sahiplerine tutanaklarla teslim edilecek.

FİLİSTİN’DEKİ KURBAN ORGANİZASYONUNA DESTEK

Dernek, Filistin sınırları içinde de kurban kesimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak bölgedeki ambargolar ve insani yardım geçişindeki zorluklar sebebiyle doğrudan “Gazze Kurban Bağışı” şartıyla bağış kabul edemiyor. Bu nedenle bağışçılar, genel kurban bağışları yoluyla Filistin’deki kurban kesim organizasyonuna destek olma imkanı bulabiliyor.

TÜRKİYE’DE DE KURBAN HİSSE BEDELİNİ BELİRLEDİ

Yurt içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla vekaleten kurban kesim organizasyonu düzenleyen dernek, yurt içindeki kurban bağışı bedelini 18 bin lira olarak belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış hayvan cinslerinden İslami kurallara uygun kesimler gerçekleştiriliyor. Elde edilen etler, hijyenik bir ortamda paylar halinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.