Beşir Derneği Ve Mehir Vakfı Evlilik Desteği İçin Anlaştı

BEŞİR DERNEĞİ VE MEHİR VAKFI İŞBİRLİĞİ

Beşir Derneği ve Mehir Vakfı, “Aile Yılı” çerçevesinde her yıl 1500 ihtiyaç sahibi çifti evlendirmek amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı. ATO Congresium’da gerçekleşen imza töreninde konuşan Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, bu projenin evlilik desteği ve rehberlik ile ihtiyaç sahipleri olan genç çiftlerin aile kurmalarına yardımcı olmayı hedeflediğini ifade etti. Projenin üç ana ayağından bahseden Sarıyar, gerekli bilgileri paylaştı.

PROJENİN TEMELLERİ

Sarıyar, projenin birincil ayağının evlilik öncesi rehberlik olduğunu belirtti. Bu kısımda gençlere psikolojik, sosyal ve manevi danışmanlık sağlanacak, evliliğe dair hazırlık seminerleri ve iletişim eğitimleri sunulacak. İkinci aşama olan evlendirme desteğinde her yıl 1500 ihtiyaç sahibi çiftin evlendirilmesi, çeyiz ve düğün yardımları ile birlikte toplu nikah merasimleri düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, deprem ve afet bölgeleri için özel destek projeleri oluşturulacak ve Gazze’den Balkanlar’a Türk Cumhuriyetleri’nden Avrupa’ya kadar uzanan bir dayanışma ağı hedefleniyor. Üçüncü olarak ise evlilik sonrası rehberlik sunulacak; yılda 5 bin aileye danışmanlık hizmeti, kriz çözüm desteği, ekonomik planlama, ebeveynlik ve çocuk eğitimi konularında eğitimler verilecek. Ayrıca boşanma riski taşıyan ailelere psikososyal destek sağlanması da öngörülüyor.

GENCİLERE DESTEK SÜRECEK

Sarıyar, Mehir Vakfı ve Beşir Derneği’nin, başta deprem bölgesi olmak üzere yurt genelinde ve yurt dışında gençler için destek olmaya devam edeceğini dile getirdi. Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ise 2026 yılına kadar Gazze’de, gereken sağlıklı ortam sağlandığında 1000 Filistinli gencin evliliğine destek vereceklerini duyurdu. Açıklamaların ardından Beşir Derneği ile Mehir Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.