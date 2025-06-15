Beşiri’de Balkon Çökmesi 3 Ölü

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman’ın Beşiri ilçesi Atbağı köyünde, yemek yedikleri balkonun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesinde yaşandı. Yel ailesinin 3 katlı evinin birinci katına ek olarak inşa edilen balkon, fayans çalışmaları sırasında çöktü. Bu anlarda balkonda yemek yiyen 9 kişi çökme nedeniyle enkaz altında kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan kontrollerde Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel’in (12) yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan kişiler arasında İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y. (19), A.V.Y. (12), A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu bireyler bulunuyor. Yaralılar, ilk müdahalelerin akabinde Batman’daki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

VALİ VE YETKİLİLER OLAY YERİNDEYDİ

Olayın ardından Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek durumu yerinde değerlendirmek üzere yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.