“Beslenme Biçimi Olarak Sürdürülebilir Yaşam”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ TEMELİ

Sürdürülebilirlik anlayışının özünde sürdürülebilir tüketim, beslenme ve ürün kullanımı yer alıyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğal kaynakların aşırı kullanımını engellemek ve karbon salımını azaltmak gerekiyor. Sürdürülebilir bir geleceğin inşası için alternatif protein kaynaklarının tüketimi ve bu konuda bilinç oluşturmak büyük önem taşıyor. Günümüzde sağlıklı beslenme ile sürdürülebilirlik, tüketicilerin seçimlerini etkileyen başlıca unsurlardan biri haline geldi. Yapılan araştırmalar, dünyada vegan yaşam süren bireylerin sayısının 90 milyona yaklaştığını ortaya koyuyor.

TÜKETİCİ TALEPLERİNE GÖRE ÜRÜN SUNMA STRATEJİSİ

Metro Türkiye, beslenme trendlerine ve değişen tüketici taleplerine büyük önem veriyor. Artan talebe ‘Sofrada herkese yer var!’ mottosuyla yanıt verecek şekilde, geniş bir bitki bazlı ürün yelpazesi sunuyor. Vegan, vejetaryen, fleksitaryen gibi alternatif beslenme alışkanlıklarının yükselmesi ile birlikte, yeme-içme sektöründe sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik anlayışıyla öncü bir iş ortağı olmayı hedefliyor.

BİTKİ BAZLI ÜRÜN ALTERNATİFLERİ

Metro Chef Veggie, Rioba, Fine Life ve Fine Dreaming markaları aracılığıyla geliştirdiği alternatif ürünleri ile bitki bazlı gıda ve gıda dışı tüketim ihtiyaçlarını kendi markalarıyla karşılayabiliyor. Metro Türkiye’nin vegan ürün yelpazesi 400’den fazla gıda ve gıda dışı ürünü kapsıyor. Bu ürünler arasında bitki bazlı sucuk, tofu, kıyma, hamburger köftesi ve tablet çikolata gibi gıda maddelerinin yanı sıra, yumuşatıcı, yağ çözücü, şampuan ve zeytinyağlı sıvı sabun gibi temizlik ürünleri de bulunuyor.