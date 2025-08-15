Besler, 2025’in İlk Yarısında 13,8 Milyar TL Ciro Elde Etti

2025 İLK YARI CİRO VERİLERİ

Gıda sektöründe öncü bir konuma sahip olan Besler, 2025 yılının ilk yarısında konsolide cirosunu 13,8 milyar TL olarak belirledi. Bu süreçte 1,3 milyar TL’lik ihracat geliri elde eden firma, dondurulmuş gıda alanında perakende kanalında yüzde 38’lik pazar payı ve margarin sektöründe ise güçlü markaları ile yüzde 68’lik pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Besler, dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ürünleri ve yağ kategorilerinde yaklaşık 62 milyon tabakta 19,8 milyon haneye ulaşıyor. İnovasyon, uygun fiyatlar ve etkili iletişim stratejileri, firmanın finansal performansına olumlu yansıyor.

GÜÇLÜ FİNANSAL PRESTİJ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’yla (KAP) yapılan açıklamada, firmanın 2025 yılı ilk yarısındaki cirosunun 13,8 milyar TL olduğu bildirildi. Brüt karını yüzde 7,3’lük bir artışla 3,4 milyar TL’ye yükselten Besler, ilk yarıda 1,7 milyar TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjı ise önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puan artışla yüzde 12,4 seviyesine yükseldi. İhracat gelirinin 1,3 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

PAZARDAKİ ÖNCÜLÜK SÜRECEK

Besler, toplamda 16 kategoride yaklaşık 1500 ürün ve 57 markası ile sektördeki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Dondurulmuş gıdada öncü markası SuperFresh, perakende kanalında yüzde 38’lik payla liderliğini sürdürüyor. Bu yılın ilk altı ayında 20 yeni ürün lansmanı ve relansmanı gerçekleştiren SuperFresh, yeni ürünlerinin ciro içindeki payını yüzde 18 olarak belirledi. Geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla tüketiciye ulaşmayı başaran firma, ürünleri ile 1,5 milyon yeni haneye hizmet verdi. SuperFresh, bu başarılarını sektördeki sürdürülebilirlik ve marka iletişim çalışmaları ile destekleyerek altyapısını 12 prestijli ödülle pekiştirdi.

ÖDÜLLERLE GÜÇLENEN MARKALAR

Margarin sektörü içinde Besler, perakende kanalında yüzde 68’lik pazar payıyla Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna markalarıyla lider konumda. Yağ kategorisindeki markaların etkili iletişim çalışmaları ile yılın ilk yarısında 6 ödül kazanıldı. Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) ise 6 kategoride 200’ün üzerinde ürün portföyüyle, özellikle yaz sezonu için geliştirdiği yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir başarısını sağlamlaştırmaya devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

2025’in ilk yarısına ait finansal performansı değerlendiren Besler CEO’su Mert Altınkılınç, “Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden biri olarak köklü şirket kültürümüz, güvenilirliğimiz ve inovasyon odağında yürüttüğümüz yolculukta elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Faaliyet gösterdiğimiz gıda sektörünün stratejik öneminin farkındayız. Öncelikli markalarımızla sektöre ilham vermenin yanı sıra, paydaşlarımızla birlikte gıdanın geleceğini dönüştürme iddiamızı güçlendiriyoruz. Yılın ilk yarısını istikrarlı bir büyüme ile tamamlarken, sürdürülebilir değer oluşturma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza ve yenilikçi adımlarımıza devam ediyoruz” şeklinde belirtti.