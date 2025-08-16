Besler’in 2025’teki finansal durumu açıklandı

2025 YILI İLK YARI SONUÇLARI

Besler, 2025’in ilk yarısında konsolide cirosunu 13,8 milyar TL olarak açıkladı. Bu dönemde 1,3 milyar TL ihracat geliri elde eden Besler, dondurulmuş gıdalar alanında SuperFresh markasıyla perakende kanalında yüzde 38 pazar payına sahipken, margarin sektöründe Bizim Yağ, Terem Yağ ve Luna markalarıyla perakende pazarında yüzde 68’lik payla liderliğini sürdürdüğünü belirtti. Şirket, güçlü markaları, üretim kapasitesi ve ihracat ağı sayesinde 2025 ilk yarısındaki lider konumunu koruduğunu duyurdu.

CIRO VE FİNANSAL GÖSTERGELER

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu (KAP) kullanarak paylaşılan verilere göre, Besler’in ilk yarı cirosu 13,8 milyar TL oldu. Şirket, yüzde 7,3’lük bir artışla brüt karını 3,4 milyar TL’ye yükseltti. 2025’in ilk yarısında elde edilen 1,7 milyar TL FAVÖK ile birlikte, FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık artışla yüzde 12,4 seviyesine ulaştı. İhracat geliri ise 1,3 milyar TL olarak kaydedildi.

MARKA BAŞARILARI VE YENİLİKLER

Besler tarafından yapılan açıklamada, “Besler, toplam 16 kategoride yaklaşık 1.500 ürün ve 57 markasıyla sektördeki öncü konumunu korudu.” ifadelerine yer verildi. SuperFresh, dondurulmuş gıda alanında perakende kanalında yüzde 38 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Bu yıl, altı aylık süreçte 20 ürün lansmanı gerçekleştiren SuperFresh, yeni ürünlerin ciro içindeki payının yüzde 18 olduğunu bildirdi. Geçen yıla göre tüketildiği hane sayısını artırarak, 1,5 milyon yeni hane ile buluştu. Türkiye’nin en sevilen dondurulmuş gıda markası SuperFresh, sürdürülebilirlik ve marka iletişimi çalışmalarında da 12 prestijli ödül kazanarak dikkat çekti.

STRATEJİK HEDEFLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2025’in ilk yarısına ilişkin finansal performansı, “Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden biri olarak, köklü şirket kültürümüz, güvenilirliğimiz ve inovasyon odağında yürüttüğümüz yolculukta elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor.” diyerek değerlendirdi. Faaliyet gösterdikleri gıda sektörünün stratejik öneminin bilincinde olduklarını belirten Altınkılınç, “Paydaşlarımızla birlikte gıdanın geleceğini dönüştürme hedefimizi her geçen gün güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı. İlk yarıyı istikrarlı bir büyümeyle kapatarak, değer yaratma odaklı yatırımlarına ve yenilikçi adımlarına devam edeceklerini duyurdu.