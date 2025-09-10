Besler, Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

YENİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLANDI

Dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerindeki markalarıyla faaliyet gösteren Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu rapor, Besler’in “İsrafsız Şirket” iş modeli çerçevesinde 2024’te sürdürülebilirlik alanında attığı adımları ve bu alandaki performansını içeriyor. Besler, SuperFresh, DFU, Bizim Yağ, Luna, Yayla, Sabah gibi 57 marka ve 1500’ü aşkın ürünle dondurulmuş gıda ve konserve sektöründe etkin bir şekilde çalışıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk raporunu bu yıl yayımladı. Rapor, öncelikli iklim riskleri ile bu risklerin finansal etkilerini ve bu etkileri iyileştirmeye yönelik hedef ve performans göstergelerini kapsıyor. Besler, 2024’te sürdürülebilirlik vizyonunun temellerini sağlamlaştırmak amacıyla “çifte önemlilik analizi” gerçekleştirdi. Bu analiz sonucunda belirlenen yüksek öncelikli konular etrafında sürdürülebilirlikle ilgili stratejik hedefler oluşturuldu ve iklim odaklı risk ile fırsatlar değerlendirildi.

Gıda kaybı ve israfı, kaynakların verimli kullanımı, gıda güvenliği gibi konular üzerinde yoğunlaşan Besler, gıdanın sürdürülebilir geleceği için yenilikçi projeler geliştiriyor. SuperFresh’in “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” projesi, hasattan tüketime israfı önlemeyi hedefliyor. Şirket, çiftçilere eğitimler vererek yerli üretimi destekliyor. Damla sulama yönteminin teşvik edilmesiyle çiftçiler, 31 milyon liraya yakın verim artışı, yaklaşık 4,1 milyon ton su tasarrufu ve 2 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlarken, 6 milyon liranın üzerinde finansal tasarruf gerçekleştirdi. Ayrıca, “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi ile 2024’te kadın çiftçi oranı yüzde 30’a ulaştı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ VE SONUÇLARI

Besler, 2024’te 9 milyon liranın üzerinde yatırımla toplam 14 enerji verimliliği projesini hayata geçirdi. Ayrıca, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK’la yürütülen Akıllı Tarım Alanları (SAFER) projesiyle patates üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapıldı. Nesnelerin interneti ve yapay zeka destekli sistemler, su ve besin ihtiyaçlarını tespit ederek olası hastalıkların önüne geçiyor. Entegre sistem sayesinde ürün kalitesinde yüzde 25, verimlilikte yüzde 17 artış ve kaynak kullanımında insan gücü dahil yüzde 40 azalma elde edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI

Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, sorumlu üretim anlayışıyla gıdanın geleceği için çalışmalara azimle devam ettiklerini belirtti. Altınkılınç, değer zincirlerinin her aşamasında gıda sistemlerinin dayanıklılığını artırmak amacıyla tüm paydaşlarla koordineli çalıştıklarını vurguladı. Besler, çevresel sürdürülebilirliği yalnızca bir öncelik olarak görmemekte, bunu stratejilerinin merkezine yerleştirmektedir. Bu çerçevede enerji verimliliği, ambalaj optimizasyonu gibi alanlarda çevreye olan negatif etkiyi sistematik şekilde azaltmaya çalışıyor. Gıda sektöründe faaliyet göstermenin sorumluluğuyla, sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedeflediğini ekledi.