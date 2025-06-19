Besni’de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir anız yangını meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Sofraz Köyü Yolu üzerinde çıkan yangın, henüz bilinmeyen sebeplerle kısa sürede büyümeye başladı. Yangının çevrede bulunan yerleşim yerlerine sıçrayabileceği endişesiyle vatandaşlar arasında korku yaşandı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Yangın üzerine hemen itfaiye ekipleri olay yerine gitmek zorunda kaldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan, ekipler sonrasında bölgede soğutma çalışmaları yaptı.