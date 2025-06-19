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Besni’de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ADİYAMAN’DA ANIZ YANGINI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir anız yangını meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, yangın Besni ilçesi Sofraz Köyü Yolu üzerinde, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıktı ve kısa sürede büyüme gösterdi.

VATANDAŞLAR KORKU YAŞADI

Alevlerin civardaki yerleşim alanlarına sıçrama ihtimalinin bulunması, bölgedeki vatandaşların endişe duymasına neden oldu. Durumun ciddiyetini gören yetkililer, hemen olay yerine itfaiye ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Olay sonucunda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Yangın söndürüldükten sonra, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları yürüttü.

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