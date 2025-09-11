Haberler

Besni’de Arkadaş İle Tartışma Çıktı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Besni ilçesinde, tartışmanın yaşandığı yer Korupınar Mahallesi olarak belirlendi. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve 24 yaşındaki Mazlum Mazlum Korkmaz arkadaşlarıyla birlikte buluştu.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Mazlum Korkmaz, arkadaşı Mustafa B.’ye ait oto yıkama iş yerine gittiği sırada, bilinmeyen bir nedenle aralarında bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, Mustafa B.’nin üzerindeki tabancayla Korkmaz’a ateş etmesiyle sonuçlandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm çabalara rağmen, Korkmaz hayatını kaybetti.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA

Olayın hemen ardından, polis ekipleri şüpheli Mustafa B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

