Haberler

Besni’de Çarpışan İki Otomobil Kazası

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 MA 2499 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 02 AER 599 plakalı otomobil, Otogar mevkiinde çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kaza sonucunda, sürücülerden Mustafa K. ve araçta yolcu olarak bulunan Selim Kadi El Z. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma başlamış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Günlük Burç Yorumlarıyla İpuçlarını Keşfedin

13 Mart tarihli burç yorumları, İkizler, Başak, Akrep ve Oğlak burçları için aşk, evlilik, sağlık ve kariyer konularındaki gelişmeleri merak edenler için paylaşıldı.
Haberler

Vietnam’da Balıkların Canlı Pişirilmesi Tepki Topladı

Vietnam'da bir restoranda balıkların canlı canlı yağda pişirilmesi, sosyal medyada büyük bir öfke yarattı. Kullanıcılar, bu durumu sert bir biçimde eleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.