Besni’de Çarpışan İki Otomobil Kazası

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 MA 2499 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 02 AER 599 plakalı otomobil, Otogar mevkiinde çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kaza sonucunda, sürücülerden Mustafa K. ve araçta yolcu olarak bulunan Selim Kadi El Z. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma başlamış durumda.