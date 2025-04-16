BESNİ’de Dağ Keçileri Görüntülendi

DAĞ KEÇİLERİ VİDEOYA YANSIDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaban hayatıyla dolu olan coğrafyada dağ keçileri, sürü halinde bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Besni’deki Sugözü Orman Parkı ve çevresindeki dağlık alanlarda yaşayan bu dağ keçileri, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

BAHARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Bahar aylarının gelişiyle birlikte, dağlık bölgelerde daha sık karşılaşılan dağ keçileri, bölgedeki doğal ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Bu keçiler, zaman zaman birlikte görüntülenmeleriyle dikkat çekiyor. Besni ve çevresi, zengin yaban hayatı çeşitliliği nedeniyle doğa tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.