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Besni’de Dağ Keçileri Görüntülendi

DAĞ KEÇİLERİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, doğal yaşamın simgeleri arasında yer alan dağ keçileri, yerel halk tarafından görüntülendi. Geniş yaban hayatı popülasyonu ile dikkat çeken Besni, vatandaşların karşılaştığı dağ keçisi sürüleri ile ilgileri üzerine topladı.

ANLIK GÖRÜNTÜLER ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Su Gözü Orman Parkı civarında görülen dağ keçilerini fark eden vatandaşlar, bu anı değerlendirerek hem keyif aldı hem de hayvanları videoya alarak anı ölümsüzleştirdi. Bir süre sonra gözden kaybolan dağ keçileri, doğal yaşamın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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