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Besni’de Dolu Yağışı Beyaz Örtü Oluşturdu

DOLU YAĞIŞI BEŞNİ İLÇESİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçe merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘Sarı’ kodlu uyarı yaptığı kentler arasında bulunan Adıyaman’da, Besni ilçe merkezine fındık büyüklüğünde dolu düştü.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Aniden başlayan dolunun şiddeti karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İlçe merkezinde yollar ve çatılar kısa sürede beyaza döndü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı, ardından sağanak yağmura dönüştü.

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